Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 08:00

Deprem sonrası deniz suyu çekildi tekneler üst üste çıktı

muğla haberleri

Muğla açıklarında meydana gelen 6,3 şiddetindeki depremin etkileri gün ağarınca gözle görüldü

Muğla'nın bodrum ilçesi Bodrum açıklarında Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin üst üste çıktığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Depremin etkisini üzerinden atan vatandaşlar Gümbet dolgu alanına gelerek teknelerin kontrol etti. Teknesini parçalanmış halde bulan vatandaşlar ise büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan iskeleler ise parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

 
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Övgün Ahmet Ercan

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