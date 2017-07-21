Ana Sayfa | TÜRKİYE 21/07/2017 07:53

Şiddetli depremin ardından 40 artçı sarsıntı oldu

deprem haberleri

Muğla açıklarında dün gece yarısı meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve 4,6 arasında olan 40 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.Depremin ardından bölgede merkez üssü Ege Denizi ve Gökova Körfezi olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede, saat 01.37'den 06.13'e kadar büyüklüğü 3 ve 4,6 arasında toplam 40 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Övgün Ahmet Ercan

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