Muğla açıklarında 6,3 şiddetinde deprem, 2 ölü var

Gece yarısı 01.30 civarında 6,3 şiddetinde ve yerin 10 km. derinliğinde deprem meydana geldi

Yunanistan'da yetkililer, Kos (İstanköy) adasında en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişiden fazla yaralı olduğunu duyurdu.Depremin büyüklüğüne ilişkin Türkiyeli yetkililer ve uluslararası kuruluşlardan farklı açıklamalar yapıldı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 6.3 olarak verdi.USGS'nin paylaştığı verilere göre, Bodrum'a 12 km uzaklıkta meydana gelen şiddetli deprem sonrası büyüklükleri yaklaşık 2.0 ile 5.0 arasında değişen çok sayıda artçı deprem hissedildi. Artçı depremlerin gece boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.Sadece Bodrum'da yaklaşık 70 kişi, hafif yaralanmalarla hastaneye başvurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin "küçük çaplı bir tsunamiye" yol açtığını söyledi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, ilk tespitlere göre "can ve mal kaybı olmadığını" kaydetti.EMSC'nin yaptığı açıklamada, "Bodrum, Kos ve bölgede yaşayanlara: Yetkililerin uyarılarını takip edin. Artçı depremler nedeniyle hasarlı binalara girmeyin" denildi. Açıklamada, bu bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelerde, mümkünse geceyi dışarıda geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Deprem, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de de hissedildi. Fethiye ve Datça gibi turistik ilçelerin yanında, İstanköy ve Rodos gibi Yunan adalarında da insanların sokaklara döküldüğü, bazı binaların boşaltıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, "An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.EMSC'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, sahillerden uzak durulması uyarısı yapıldı.

Kaynak: BBC Türkçe