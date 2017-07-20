Ana Sayfa | TÜRKİYE 20/07/2017 15:37

Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Necmettin Yılmaz

Necmettin Yılmaz isimli öğretmeni öldüren teröristler Tunceli'deki operasyon sırasında öldürüldü

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 
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