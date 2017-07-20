Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Necmettin Yılmaz isimli öğretmeni öldüren teröristler Tunceli'deki operasyon sırasında öldürüldü

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.