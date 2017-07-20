CHP'li başkanın aracına tehdit içerikli yazı

İstanbul Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer'in aracına tehdit içerikli bir yazı yazıldı

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, yemeğin ardından evine gitmek için aracına döndüğünde otomobilinin sağ arka lastiğinin kesildiğini gördü. Özer, aracının arka tamponuna ise sprey boyayla “Sıra sende” diye yazı yazıldığını fark etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hemen bölgeye en yakın karakola giden Başkan Özer durumu emniyet yetkililerine ihbar ederek şikayette bulundu. Polis ekipleri de aracın bulunduğu yere gelerek parmak izi incelemesi yaptı.Saldırının siyasi kimliği ile bağlantılı olduğunu savunan Özer’in aracına yönelik saldırıya ve ‘boyalı tehdite’ ilişkin polis soruşturma başlattı. Soruşturmaya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.

TAŞKIN ÖZER AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıyla ilgili açıklama yapan CHP’li Başkan Turan Taşkın Özer ” Mesleğim avukatlık ama 2 yıldır ilçe başkanı olduğumdan beri dava almıyorum. Doğal olarak işimden ötürü tehdit almam mümkün değil. Bu saldırı ve tehdidin siyasi içerikli olduğunu düşünüyorum. Emniyet güçlerinin bunu yapanları bulacağına da eminim. Polisimize güvenim tamdır. Bu tip tehditlerden de yılıp, korkacak değiliz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.