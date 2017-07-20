20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atama sonuçlarına göre 20 bin öğretmen atandı

MEB'den yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden açıklandığı bildirildi.

Buna göre, atama tercihinde bulunan öğretmen sayısı 46 bin 523, ataması yapılan öğretmen 20 bin 125, atama yapılan branş sayısı da 90 olarak belirlendi.Sınıf öğretmenliği, 3 bin 570 öğretmen ile en çok atama yapılan branş oldu. İngilizce branşına 2 bin 193, ilköğretim matematik öğretmenliğine bin 835, okul öncesine bin 720 ve din kültürü ve ahlak bilgisi branşına da 2 bin 143 öğretmen atandı.Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine görevlendirildi. Öğretmenler, 5 Eylül'de göreve başlayacak.