Reina saldırısının şüphelisi Danimarka'da gözaltında

İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından biri olan Reina'yı kana bulayan saldırgana silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, Danimarka'da yeniden gözaltına alındı

Vejle Amst Avis gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin talebi üzerine ikinci defa gözaltına alınan Asparov, çıkarıldığı mahkemeye üç polis, bir tercüman ve avukatı eşliğinde geldi.Asparov, hakimin yönelttiği sorulara kısa yanıtlar verdi.Savcı Dorthe Möller-Andersen'in duruşmada, Türkiye tarafından Asparov'a yöneltilen suçlamaların özetini okuduğu ve şüphelinin Türkiye'ye iade kararı netleşinceye kadar öncelikle 4 hafta gözaltında tutulmasını istediği kaydedildi.

4 HAFTA GÖZALTINDA TUTULACAK

Savcının talebini yerinde bulan mahkeme hakimi, İbrahimjon Asparov'un 4 hafta gözaltında tutulmasına karar verdi. Asparov'un avukatı ise bu karara itiraz etti.Gazetenin haberinde, Asparov'u gözaltına alan polislerin, evinde bulunan bazı bilgisayar malzemelerine el koyduğu bilgisi de aktarıldı.

Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatının (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.