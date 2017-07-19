Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/07/2017 08:17

Bakan açıkladı sel mağdurları için gereken masrafları devlet karşılayacak

istanbul sel

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'u vuran sel nedeniyle zarar tespitlerinin yapılacağını ve gerekli masrafları karşılayacaklarını açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “İstanbul'daki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ortalama 3 ayda düşen yağış miktarı bir günde düştü. Şöyle bir algı var; metrekareye 60 kilogram yağış yağdı. İstanbul'da eğimli bir arazi var. Su belirli bir alanda toplanıyor. Bazı noktalarda 600 kilograma ulaşıyor. Herhangi bir insanımıza bir şey olmadı. Bazı evler su altında kaldı, araçlar hasar gördü.

Gerekli zarar ziyan tespitleri yapılacak. Devlet olarak karşılayacağız. Bakanlık olarak Avrasya Tüneli'nde herhangi bir sıkıntı olmamasıyla birlikte giriş çıkışlarında trafik sıkışıklığı olur diye trafiği durdurduk. Ama sonrasında tekrar trafiği açtık. Tespitler yapılıp, zarar ziyan karşılanacaktır.'' şeklinde konuştu.

 
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