Ana Sayfa | TÜRKİYE 19/07/2017 08:09

Gece yarısı kahvehaneyi taradılar yaralılar var

istanbul haberleri

İstanbul Ümraniye'de dün gece bir kahvehaneye yönelik düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Dün akşam saat 22.30 civarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana gelen olayda bir otomobille gelen kişiler silahlarla kahvehaneye ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Açılan ateş sonucu kahvehanede maddi hasar meydana geldi.Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

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