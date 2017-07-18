Essen Başkonsolosluğuna Şener Cebeci atandı

Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu’na Mustafa Kemal Basa'nın yerine 41 yaşındaki Şener Cebeci atandı

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, konsolosluk binasında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliğinde ilk konuşmasını yaptı. Cebeci, “İlk toplantım oldukça anlamlı, oldukça duygu yüklü, unutamayacağım bir tesadüf, bir deneyim oldu. Umut ediyorum ki, bundan sonra buradaki derneklerimizin toplumumuzun ileri gelenleriyle, çok daha yakın mesaimiz ve tanışma, kaynaşma fırsatımız olur” açıklamasında bulundu.

'DIS TİCARETİMİZDE ALMANYA'NIN ÇOK ONEMLİ BİR YERİ VAR'

Essen Şener Cebeci'nin beşinci görev yeri. Essen Başkonsolosu olan Şener Cebeci ayrıca, “Almanya bizler için her zaman özel bir ülkedir. Çünkü burada çok sayıda vatandaşımız bulunmakta. Ayrıca tarihsel ilişkiler bağlamında da Almaya, her zaman öncelikli bir ülkedir. Dış ticaretimizde de Almanya’nın, çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla Almanya’da görev yapsak da, yapmasak da herkes aslında Almanya’dan haberdardır ve Almanya’da olup bitenleri her daim takip eder. Almanya’da çok sayıda temsilciliğimiz var, hepimiz yakın işbirliği içerisinde oluyor, sürekli birbirimizle haberdar oluyoruz. Almanya’nın her bir köşesinde, olup biteni paylaşıyoruz. Biz de, bu ailenin bir parçası olarak elimizden gelen hizmeti vermeye gayret edeceğiz.” şeklinde konuştu.