Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katiline verilen ceza belli oldu

Ege Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanığa verilen ceza belli oldu

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurullah Semo, 102 avukat ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu hazır bulundu.Duruşmada, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ailesine destek veren Ülkü Ocakları adına 80 avukat hazır bulundu.SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmada, basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Duruşmayı MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da takip etti.

İzmir Adliyesinin bahçesinde bir araya gelen MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatlarından kalabalık bir grup duruşma salonunun dışında kararın açıklanmasını bekledi.Duruşmaya katılan aile avukatları adına konuşan avukat Ufuk Mansuroğlu, sanığın iddianame doğrultusunda hem "kasten adam öldürme" suçundan hem de terörle mücadele kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de duruşmada söz alarak sanığın cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi." dedi.Tutuklu sanık Nurullah Semo hakkındaki suçlamaları reddederek, mağdur olduğunu ileri sürdü.

Sanık avukatları müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduklarını belirterek "sopa taşıma" ve "taş kırma"nın kendilerini savunmak için olduğunu öne sürdü.Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişi hakkında beyanlarda bulunmak istemeleri üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasından sonra mahkeme başkanı sanık avukatlarını uyardı.

Mahkeme heyeti karar için verilen 1 saat aranın ardından tutuklu sanık Nurullah Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.Heyet, tutuksuz yargılanan İsmail Bedir'in yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz'ın yaralama suçundan 3 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz yargılanan diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı