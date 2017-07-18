Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi taraması sırasında Adıyaman merkeze bağlı Varlık köyü Gridemir Bölgesi'nde toprağa gömülü vaziyette bir bidon içerisinde temel gıda maddesi ele geçirildi. Bidon içerisinde 30 kilogram bulgur, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 5 kilogram zeytin, 6 kilogram çay, 15 litre sıvı yağ, 3 kilogram peynir, 2 kilogram tuz, 2 kilogram salça, 10 adet demir su bardağı, 12 metre bakır kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri, terör örgütü mensupları tarafından gömülen temel gıda maddeleri ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.