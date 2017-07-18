Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 17:15

İstanbul'da yağış devam edecek mi, Meteorolojiden açıklama geldi

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Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da şiddetli gök gürültülü yağışın azalması bekleniyor

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle hayat adeta durdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "Meteorolojik Değerlendirme 1" başlığıyla duyuru yaptı. İşte o duyuru, "Ancak yağışlı sistemin Marmara'nın doğusuna hareket ederek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın özellikle kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Saat 11.00 itibarıyla son 6 saatte, Silivri'de 128, Üsküdar'da 108, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 78, Çatalca'da 55, Kırklareli/Vize'de 45, Eyüp'te 44, Güngören'de 44, Çekmeköy' de 39 ve Kadıköy'de 35 kg yağış kaydedilmiştir."

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