Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 17:13

CHP yürüyüşüne saldırı planlayan zanlılar adliyede

chp yürüyüşüne saldıranlar

CHP'nin Adalet Yürüyüşüne Kocaeli'nde saldırı planlayan ve Kayseri'de gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan DEAŞ üyesi ile bu kişiyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'den kiraladığı minibüsü CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı 14 kişi gözaltına alınmıştı.Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla konulmuş AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
toprağa gömülü mühimmat

Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

istanbul sağanak yağış

İstanbul'da yağış devam edecek mi, Meteorolojiden açıklama geldi

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da şiddetli gök gürültülü yağışın azalması bekleniyor

atatürk büstü

Belediye karar aldı her siteye Atatürk büstü dikilecek

Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ilçede bulunan sitelerin kaidesini yapması şartıyla, Atatürk büstünün hediye verileceğini açıkladı