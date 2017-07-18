Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 15:51

Belediye karar aldı her siteye Atatürk büstü dikilecek

atatürk büstü

Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ilçede bulunan sitelerin kaidesini yapması şartıyla, Atatürk büstünün hediye verileceğini açıkladı

Talep gelmesi halinde zaman zaman sitelere Atatürk büstü diktiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, ''Ancak son dönemde karalama kampanyaları nedeniyle yoğun bir istek oluştu. Bunun üzerine bizde karar aldık ve site içerisinde kaide oluşturan tüm sitelere Atatürk büstünü hediye ediyoruz. İnsanlarımızda ki bu Atatürk sevgisini görünce daha çok gurur ve onur duyduk'' ifadelerine yer verdi.

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