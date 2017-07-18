Günübirlik ziyaret gerçekleştirecek Çavuşoğlu saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün KKTC’ye geliyor.

Günübirlik ziyaret gerçekleştirecek Çavuşoğlu saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Cavuşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı'ndaki çalışma yemeğine geçecek.

Çalışma yemeği toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katılacak.

Çavuşoğlu’nun akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması öngörülüyor.