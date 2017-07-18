Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 14:14

Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'daki sel felaketi hakkında önemli açıklama

binali yıldırım

Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da vatandaşın hayatını felç eden sağanak yağışa ilişkin açıklama yaptı

Binali Yıldırım partisinin grup toplantısının ardından, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

İstanbul'daki yağışın büyük, beklenmeyen çok aşırı bir yağış olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti: 

"Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Ama belediye ve valilik iyi bir işbirliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak."

 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
toprağa gömülü mühimmat

Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

istanbul sağanak yağış

İstanbul'da yağış devam edecek mi, Meteorolojiden açıklama geldi

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da şiddetli gök gürültülü yağışın azalması bekleniyor

chp yürüyüşüne saldıranlar

CHP yürüyüşüne saldırı planlayan zanlılar adliyede

CHP'nin Adalet Yürüyüşüne Kocaeli'nde saldırı planlayan ve Kayseri'de gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi