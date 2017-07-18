Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'daki sel felaketi hakkında önemli açıklama

Başbakan ve AK Parti Grubu Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da vatandaşın hayatını felç eden sağanak yağışa ilişkin açıklama yaptı

Binali Yıldırım partisinin grup toplantısının ardından, İstanbul'daki şiddetli yağışla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki yağışın büyük, beklenmeyen çok aşırı bir yağış olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Normal mevsim düzeylerinin, ortalamalarının çok çok üzerinde bir yağış. Ama belediye ve valilik iyi bir işbirliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak."