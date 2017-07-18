Ulaştırma Bakanından önemli açıklama, 'Tam bir afet'

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 'Tam bir afet' açıklamasında bulundu

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Metrekareye 250 kilogram yağmur yağmış; bir saat, bir buçuk saatte, bu olağan üstü bir durum. Avrasya Tüneli'nde ekipler teyakkuz halinde. Su tahliyesi yapıyorlar. Kısa sürede de tünel geçişi başlamış olacak" dedi.İstanbul Valisi Vasip Şahin kent halkına, "Saat 14:00'ten sonra yine yoğun yağış bekleniyor. Trafiğe mümkün olduğunca özel araçlarınızla çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın" uyarısında bulundu.Şahin ile birlikte açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentin normalin çok üstünde bir yağış aldığını söyledi.

Topbaş, "Can kaybı yok hasar tesbiti yapılıyor. Bazı bölgeler boşaltılıyor" dedi.

Avrasya Tüneli kapatıldı

Gayrettepe ve Aksaray metrolarında su baskınları meydana geldi.Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.Birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı. Bazı alt geçitler de su altında kaldı.Sağanak yağış yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Tekirdağ ve Kırklareli için de yağış uyarısı yaptı.

Kaynak: BBC Türkçe