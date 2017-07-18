İstanbul Valisi Şahin yağış için saat verdi

İstanbul'da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın şiddetini daha da arttırması bekleniyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin de şunları söyledi: "Saat 14.00'den sonra tekrar yoğun bir yağış başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyor" diye konuştu.Yağış akşama kadar sürecek, belediyenin bütün ihbar hatları açık. Metro ve tramvay seferlerimizde bir aksama yok. Avrasya Tüneli'nde Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tek taraflı olarak ulaşıma durduruldu. Uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış düşüşünü bugün yaşıyoruz. Bunları inşallah hızla ve vatandaşımızı en rahatsız etmeyecek şekilde telafi etmeye çalışıyoruz"