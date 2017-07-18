Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 14:08

İstanbul Valisi Şahin yağış için saat verdi

istanbulda yağış

İstanbul'da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın şiddetini daha da arttırması bekleniyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin de şunları söyledi: "Saat 14.00'den sonra tekrar yoğun bir yağış başlayacak. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini bekliyor" diye konuştu.Yağış akşama kadar sürecek, belediyenin bütün ihbar hatları açık. Metro ve tramvay seferlerimizde bir aksama yok. Avrasya Tüneli'nde Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tek taraflı olarak ulaşıma durduruldu. Uzun yıllardır yaşanmayan ölçüde bir yağış düşüşünü bugün yaşıyoruz. Bunları inşallah hızla ve vatandaşımızı en rahatsız etmeyecek şekilde telafi etmeye çalışıyoruz" 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
toprağa gömülü mühimmat

Teröristlere ait toprağa gömülü mühimmat bulundu

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda terör örgütüne ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

istanbul sağanak yağış

İstanbul'da yağış devam edecek mi, Meteorolojiden açıklama geldi

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da şiddetli gök gürültülü yağışın azalması bekleniyor

chp yürüyüşüne saldıranlar

CHP yürüyüşüne saldırı planlayan zanlılar adliyede

CHP'nin Adalet Yürüyüşüne Kocaeli'nde saldırı planlayan ve Kayseri'de gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi