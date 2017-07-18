Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 14:05

Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik uyarı

kadir topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kentte etkili olan şiddetli yağışlarla ilgili vatandaşa saat vererek önemli bir uyarıda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışla ilgili olarak, "Öğleden sonraki yağış çok daha ciddi olacak" açıklamasında bulundu.

İşte Kadir Topbaş'ın açıklaması :"Bundan daha az yağışlarda çok daha fazla tıkanmalar olurdu. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım. Trafiğe çıkmazlarsa daha rahat bir yaşam sürebiliriz. Öğleden sonra daha ciddi bir yağmur beklenmekte. Toprak suya doydu, öğleden sonra dikkatli olunmalı. Benzer olaylar dünyanın pek çok yerinde yaşandı. Dikkatli olursak sıkıntısız atlatırız. Çok şükür İstanbul'da can kaybı olmadı. Bazı bölgeleri boşalttık.Meteoroloji ekranından yansıyor. Bulutlar ters yönde dönüş yapmakta. 14:00'ten sonra yoğun bir yağış bekleniyor. Akşama kadar sürmesi bekleniyor."

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