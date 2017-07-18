Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 14:03

Tekirdağ'da yağış şiddetini arttırdı

tekirdağ sel

Tekirdağ'da dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış vatandaşın hayatını olumsuz etkiledi

Tekirdağ Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre metrekareye 67 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edileceği belirtilirken, yağış nedeniyle belediye ile itfaiye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlemlerini aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi : 

"Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya'da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte metrekareye Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kilogram, Hayrabolu'da 65 kilogram ve Malkara'da 62 kilograma kadar ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

İl genelinde etkili olan sağanak Malkara ve Saray ilçelerinde devam ederken yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. 

Yağıştan dolayı Çerkezköy'de Tren İstasyonu ve Devlet Hastanesinin bodrum katı sular altında kaldığı ve temizlik çalışmalarına başlandığı öğrenildi. 

Çerkezköyde ayrıca İstasyon, Kızılpınar, Yıldırım Beyazıt ve Bağlık Mahallelerinde birçok ev ve iş yerinde su baskını gerçekleşirken, yağışlar yüzünden cadde ve sokaklarda oluşan çukurlar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. Çorluda Hatip, Hıdırağa Mahallelerinde yağışlar yüzünden su baskını gerçekleşti. 

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