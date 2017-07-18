Saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bitlis kırsalı ile Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, teröristlere ait mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi

Harekat sonucunda ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün öğle saatlerinde Bitlis kırsalı, akşam saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.