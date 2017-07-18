Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 11:13

Metro istasyonlarını su bastı, İstanbul'da hayat durdu

bayrampaşa metro istasyonu

İstanbul bu sabah erken saatlerde şiddetli sağanak yağışın etkisinde kaldı

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Otoyollarda araçlar su birikintileri içinde kalırken, bir çok bölgede işyerlerini su bastı. İstanbul'da metro istasyonlarını da su bastı. Merter ve Bayrampaşa metro istasyonlarında çekilen görüntüler şoke etti.

Topkapı Ulubatlı metro istasyonunu da sel bastı. Su baskını nedeniyle metro ulaşımı yapılamıyor. İstasyon kapıtılırken su tahliyesi için çalışma sürüyor.Bu arada yoğun yağış sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri ile M1 hattında seferler Otogar- Kirazlı ve Bakırköy- Havalimanı istasyonları arasında yapılamıyor.

 

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