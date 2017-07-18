Ana Sayfa | TÜRKİYE 18/07/2017 11:05

Edirne'de sağanak yağış, yollar trafiğe kapatıldı

edirne yağış

Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Gece yarısından bu yana devam eden yağış nedeniyle, İstasyon, Koca Sinan ve Sadık Ahmet caddelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.Bazı sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli kullanmaları yönünde uyardı.Diğer yandan, biriken suyun azalması için caddelerdeki rögar kapakları açılarak etrafına duba koyuldu.Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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