İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da bu sabah erken saatlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Yağışın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli sağanak, başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkiliyor.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabında, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur." uyarısında bulundu.

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor.

Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

ARAÇLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇEKİCİLER SEVK EDİLDİ

Yollarda kalan ve sahiplerince bırakılan araçların kaldırılması için ise çekiciler sevk edildi.Kentte ulaşımda yaşanan sorunların dışında birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı. Sağanak, yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.Şehrin çeşitli yerlerinde bazı yurttaşlar araçlarında mahsur kalırken, bazı vatandaşlar ise işe yürüyerek gitmeye çalışıyor.Şiddetli yağış, kentin bazı noktalarda trafik kazalarına da yol açtı.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.