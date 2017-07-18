Büyükada'da gözaltına alınan 10 kişi ile ilgili flaş karar

Silahlı terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alınan sivil toplum örgütü üyesi 10 kişiden 6'sına mahkeme tutuklama kararı verirken, 4 kişi serbest bırakıldı

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ toplantısına operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 8'ı Türk olmak üzere 10 şüpheli, İstanbul Emniyet'indeki sorgularının ardından dün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile Özlem Dalkıran, Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Garavi, Peter Steudtner tutuklandı. Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, İlknur Üstün adli kontrolle serbest bırakıldı.