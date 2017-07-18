Şehitler Köprüsünde feci kaza yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi yaralandı

Saat 04.00 civarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Zincirlikuyu istikametinde kaza meydana geldi.Kazada, otomobil kullanan kişi yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Şaban ve eşi Nermin Ekici araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaşlı karı koca Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Memleketleri Kastamonu’dan İstanbul’a gelen yaşlı karı kocanın otomobilinde ise bol miktarda sarımsak olması dikkat çekti. Kazada otomobilin içindeki sarımsaklar etrafa dağıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.