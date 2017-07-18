Pamukkale Travertenlerine giriş Suriyelilere bedava iddiası

Pamukkale Travertenlerine girişin Türk vatandaşlara 35 TL, yabancılara 9 TL ve Suriyelilere bedava olduğuna dair iddialar üzerine Denizli Valiliği açıklama yaptı

Termal suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Pamukkale Travertenleri giriş ücreti ile ilgili halkta olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri giriş ücretleri ’Bakanlık Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge" çerçevesinde belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Anılan Yönerge kapsamında 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, TC vatandaşı ve yabancı engelliler ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile), er ve erbaşlar, ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları, 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar, Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler, (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır), mülki idare amirleri (İllerde vali, Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde kaymakam), Büyükşehir, il, ilçe ve beldenin belediye başkanı en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Daire Başkanlığı (Merkez ve bağlı taşra teşkilatında görevli) personeli ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığını önlemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında konuya ilgisini çekmek ve tarihi eserlere ilişkin farkındalık sağlamak adına kaçakçılık mücadelesi ile görevli gümrük muhafaza personeli müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler" denildi.