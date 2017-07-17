Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 21:26

Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

diyarbakır haberleri

Diyarbakır'da yaşanan olayda basın açıklaması yapmak isteyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı sendikalara üye gruba polis müdahale edince arbede yaşandı

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu tarafından KHK'larla ihraç edilen üyelere ilişkin basın açıklaması yapılmak istendi. KESK'e bağlı sendikalara üye bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Ofis AZC Plaza önünde bir araya geldi.

Açıklama yapmak istense de bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kentte açık alanda her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu anonsu yaparak, grubun dağılmasını istedi.

Dağılmayan grup, 5 dakikalık oturma eylemi yapmak istedi. Bunun üzerine polis, tekrar dağılmaları yönünde anons yaptığı gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 28 KESK'li gözaltına alındı.

 
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