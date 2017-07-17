Kahraman şehidin heykeli özel bir törenle açıldı

Darbe girişimi gecesinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeli, Niğde'de düzenlenen törenle açıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, belediye tarafından Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptırılan heykelin açılış töreninde, "Bu heykel, 15 Temmuz direnişini gelecek nesillere anlatmak için dikilmiştir." açıklamasını yaptı.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen de "İnanıyorum ki öğrencilerimiz, gençlerimiz bu meydanda, bu anıtın önünde 15 Temmuz'u ve onu yapan münafıkları kıyamete kadar unutmayacak ve bir ibret vesikası olarak bu anıttan ders çıkaracaktır." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise ismini ölümsüzleştirmek adına kahraman şehidin heykelini diktiklerini belirtti.Daha sonra, heykelin açılışı yapıldı.