Anıtkabir ile ilgili tartışma yaratacak karar

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafınca alınan karara göre Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Anıtkabir arazisinde yapılaşmaya zemin hazırlanıyor

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak, Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi öngörülmüştü. Yeni planda ise bu hüküm kaldırılıyor ve Anıtkabir alanına katılması gereken bölüm, konut alanı ilan ediliyor. Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37 bin 960 metrekarelik alanda da 12.50 yüksekliğinde yapılaşmaya izin veriliyor.

TEPKİ BÜYÜK OLDU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yeni plana tepki göstererek, “Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz. Cumhuriyet dönemi ile hesaplaşan ve bir gecede İller Bankası’nı, Marmara Köşkü’nü, yani Cumhuriyet ideolojisinin temsil mekanlarını yıkanlar şimdi de Anıtkabir’e yöneldi'' dedi. Candan şu açıklamayı yaptı:

YAPILAŞMAYA AÇILAMAZ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.05.2016 tarihinde Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerine ilişkin meclis kararının planları bir yıl sonra askıya çıktı. Plan değişikliği yeni yapılaşma öngörüyor. Anıtkabir tüm ulusa ait anıtsal bir alandır, her ne amaçla olursa olsun, yapılaşmaya açılamaz.

Daha önceki planlarda şahsa ait alanların kamulaştırılarak Anıtkabir alanı ile birleştirilmesi hükmü ortadan kaldırılarak, Anıtkabir alanına katılması gereken bu alanın konut alanı olarak kullanılması kararı getirilmiştir. Yani planda kamulaştırıp , birleştirilmesi hükme bağlanmışken, bu hüküm plan değişikliği yapılarak çıkartılmıştır. Yine Anıtkabir Muhafız Bölüğü'nün bulunduğu 37.960 metrekarelik alanda da, yıkılıp yeniden yapılması durumunda 0.3 emsal 12.50 yüksekliğinde yaklaşık 12 bin metrekarelik yapılaşma öngörülmüştür. Kaynak: Sözcü