Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 15:44

Tuzla'daki çatışmada şehit düşen polis memuru için son görev

Battal Yıldız

İstanbul Tuzla'daki silahlı çatışma sonucunda şehit düşen polis memuru Battal Yıldız bugün gözyaşları içinde toprağa verildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Battal Yıldız, memleketi Konya'da sevdikleri tarafından sonsuzluğa uğurlandı.31 yaşındaki şehit polis memurunun cenazesi görev yaptığı Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından karayoluyla Konya'ya getirildi.Şehidin naaşı helallik için baba evine götürüldü. Burada şehidin babası Ali ve annesi Keziban Yıldız, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Şehidin naaşı, daha sonra dualar ve tekbirlerle Nasrettin Hoca Meydanı'na alındı. Törene babasının polis yeleğini giyerek katılan şehidin 4 yaşındaki oğlu Hasan İlyas Yıldız'ın davranışları çevredekileri duygulandırdı.

Şehidin iki yaşındaki diğer çocuğu Mehmet Yıldız bir yakınının kucağında töreni izledi. Eşinin fotoğrafını öpen Emine Yıldız, "Bu ömür sensiz nasıl geçecek Battal'ım. Bakmaya doyamadım. Arkadaşların gidiyor, kalk Battalım." sözleriyle gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Keziban Yıldız da "Sana doyamadım kuzum. Yetimlerin emanetin yavrum. Allah'ım sabır ver." diyerek ağladı. Ali Yıldız da oğlunun fotoğrafına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etti.

Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği ve tabuta sarılarak uzun süre ağladıkları görüldü.Yıldız'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği'ne defnedildi.

 
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