Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 15:32

Mardin Valiliği açıkladı 11 mahalledeki yasak kaldırıldı

sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik süren operasyon nedeniyle 11 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle sona erdi

Mardin Valiliği tarafıbndan yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde 10 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.Bölgedeki operasyonların tamamlandığı belirtilen açıklamada, 11 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 06.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

 
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