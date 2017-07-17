Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 14:33

Dikkat, İstanbul için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu geceden itibaren çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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