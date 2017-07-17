Yüksekova'da patlama 17 asker yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın ardından 17 askerin yaralandığı öğrenildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensubu teröristler, Yüksekova ilçesi Esendere beldesi yakınlarında intikal halindeki askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.Patlamada 17 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.