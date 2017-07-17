Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 12:17

Teröristlerin kaçırdığı çoban ölü bulundu

Tayyip Fidan

Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çoban Tayyip Fidan ölü bulundu

Dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan Çoban Fidan akşam saatlerinde terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından kaçırıldı. Ailesi akşam hala eve gelmeyen Fidan'ı ararken hayvanların başında olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve korucular tarafından başlatılan arama çalışmalarının ardından Tayyip Fidan'ın cesedi korucular tarafından bulundu.7 çocuk babası ve 2 oğlu güvenlik korucusu olan Tayyip Fidan’ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 
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