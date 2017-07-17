Samsun'da sanayi sitesinde büyük patlama sonrası yangın çıktı

Samsun'da sabah erken saatlerde sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Çıkan yangın nedeniyle alevler çevredeki iş yerlerine sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri seferber olurken, 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yangının saat 11.00 itibarı ile kontrol altına alındığı bilgisine ulaşıldı.