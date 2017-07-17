Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 11:43

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine teröristlere yönelik yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makineli tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.

 
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