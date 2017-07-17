Bylock kullandığı tespit edilen 115 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla 115 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de bulunduğu 115 şüpheliyi gözaltına aldı.Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.