Terör örgütünün şehit ettiği öğretmen için son görev

Tunceli'de teröristlerin kaçırdığı ve günler sonra cesedi bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz için tören düzenlendi

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, ağabeyi Ahmet, kardeşleri Yahya ve Hayrunnisa Yılmaz ile diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.Anne Gülay Yılmaz ve diğer yakınları, Necmettin Yılmaz'ın tabutu başında gözyaşı döktü, ağıt yaktı.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Allah’tan rahmet diledi, ailesine, yakınlarına ve millete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu adına başsağlığı dileklerini iletti.

"Allah bir daha böyle acılar göstermesin." diyen Yılmaz, "Biz her zaman şunu söyleriz; bizlerin başına bir musibet gelince 'şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.' deriz. Ölüm mutlak bir gün herkesin kapısını çalacak ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalır. Ecel geldikten sonra ölümün vadesini değiştirebilmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Alçak saldırıların asla amacına ulaşamayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milli eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."

Vatandaşların, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attığı törenin ardından şehidin naaşı, askerler ve vatandaşların omuzlarında aynı mevkideki Yeni Cami'nin önüne taşındı.

Şehidin tabutuna sarılan kız kardeşi, "Seninle gurur duyuyorum, hainleri sevindirmeyeceğiz, ağlamayacağız." dedi.Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.