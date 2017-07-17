Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 07:55

Lunapark'ta dehşet anları, eğlence treni bir anda devrildi

elma kurdu lunapark

Kırşehir'deki lunaparkta bulunan elma kurdu isimli oyuncağın devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

İçerisinde 7-8 kişinin bulunduğu eğlence treninin altında kalan Vahap Işık (43) ve oğlu Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal kardeşler yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, burada yapılan müdaheleye karşın hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, lunaparkın işletme müdürü ve trenin operatörü gözaltına alındı.

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