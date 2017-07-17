Ana Sayfa | TÜRKİYE 17/07/2017 07:50

PKK'nın bombacısı Tunceli'deki operasyonda yakalandı

terörist

Tunceli Pülümür'de teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda PKK'nın bombacısı olduğu tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir erkek terör örgütü mensubu silahıyla ölü ele geçirilmiştir. Olay bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde bir kalaşnikof, 4 şarjör, 100 kalaşnikof fişeği, 2 el bombası, 2 telsiz kod çizelgesi, 2 sırt çantası, 2 palaska, 4 şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." açıklamalarına yer verildi.

TERÖRİST PKK'NIN BOMBACISIYMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ölü ele geçirilen teröristin, 10 yıl önce PKK'ya katılan "Seyit Rıza" kod adlı İskender Şahin olduğu belirlendi.Şahin'in, Tunceli-Pülümür bağlantılı Erzincan karayoluna el yapımı patlayıcı tuzakladığı ve mayınlama yaptığı, patlayıcılar konusunda uzman olduğu ve pek çok saldırıya katıldığı tespit edildi.Şahin'in, 16 Haziran'da otomobiliyle memleketi Gümüşhane'ye giden sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kaçırılarak katledilmesi olayına da karıştığı değerlendiriliyor.

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