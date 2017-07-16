Aladağ faciasının 7 sanığı yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili aralarında yurt müdürü ve yurdun bağlı bulunduğu dernek yöneticilerinin de bulunduğu sanıkların ikinci duruşması yarın yapılacak

Geçtiğimiz Kasım ayında ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucunda 10 öğrenci, 1 çocuk ile 1 eğitmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, yurt çalışanı Mahmut Deniz, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı.

Yangın faciasıyla ilgili ilk duruşma geçen 30 Mayıs tarihinde Kozan Adliyesi'ndeki yer darlığı sebebiyle Kozan Ticaret Odası'nın konferans salonunda görüldü. 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verilmişti.Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yarın sabah 09.30'da başlayacak.