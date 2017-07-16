Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/07/2017 11:39

Tuzla'da hareketli saatler 1 polis şehit düştü

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ile bir şüpheli arasında başlayan kovalamaca sonucunda polis memuru Battal Yıldız şehit oldu

Sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana gelen olayda bir hırsızlık ihbarı üzerine Tuzla İçmeler mahallesine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliye dur ikazında bulundu. Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı, Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Yıldız’a ateş ederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis memuru Battal Yıldız sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralan polis memuru Battal Yıldız (31) kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şehit oldu. Sabah saatlerinde şehit olan polis memuru Battal Yıldız’ın cenazesi savcı incelemesinin ardından Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

 
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