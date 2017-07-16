Ana Sayfa | TÜRKİYE 16/07/2017 11:27

Darbe girişimi gecesinin kahramanı Ömer Halisdemir anıldı

ömer halisdemir

15 Temmuz darbe girişimi gecesi büyük bir kahramanlık göstererek o gecenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir dün şehit düştüğü yerde yapılan anıtı önünde anıldı

Düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kahraman şehidin eşi Hatice Halisdemir ile bordo bereliler katıldı. Milli Savunma Bakanı Işık, "Gururluyuz. Çünkü bu topraklarda canını hiçe sayarak milletin ve devletin selameti için cepheye koşturan fedakar kahramanların asla bitmeyeceğini biliyoruz." diyen Işık, kahramanların bitmediğini, bundan sonra da bitmeyeceğini belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde, o uğursuz gecenin de yine böyle bir cephe olduğunu görüyoruz. Sinsice planlanmış bu organize kötülük hareketi, Allah'a şükürler olsun ki sabaha çıkamayarak, milletin ve devletin çelikten iradesine çarparak un ufak olmuştur." açıklamasını yaptı.

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