Ana Sayfa | TÜRKİYE 15/07/2017 22:16

Diyarbakır'da dev Türk bayrağıyla anlamlı yürüyüş

türk bayrağı

Diyarbakır'da darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Medya Kavşağı'ndan başlayan "Milli Birlik Yürüyüşü", 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar sürdü.Yürüyüşte, sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhine slogan attı.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarını sallayarak destek verdiği yürüyüşte, bazı vatandaşlar metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açtı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletildiği yürüyüşe, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
kısıklı meydanı

Flaş, Kısıklı meydanında polisler bomba araması yaptı

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle Kısıklı Meydan'da tedbir amaçlı arama yapıldı

kısıklı meydanı

Flaş, Kısıklı meydanında polisler bomba araması yaptı

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle Kısıklı Meydan'da tedbir amaçlı arama yapıldı

Ömer halisdemir

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğradı

Darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halidemir'in kabri hain girişimin birinci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı