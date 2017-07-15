Flaş, Kısıklı meydanında polisler bomba araması yaptı

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle Kısıklı Meydan'da tedbir amaçlı arama yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitmek için vatandaşlar Kısıklı Meydanı’na geldi.Meydandan geçmek isteyen vatandaşlar güvenlik önlemleri kapsamında bir süre polis ekipleri tarafından meydan girişinde bekletildi.

Polis ekipleri ve hassas burunlu polis köpekleri Kısıklı Meydanı’nda bomba araması yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren aramaların ardından vatandaşlar tek tek aranarak güvenlik noktalarından geçirildi. Aramaların ardından Kısıklı Meydan’dan geçen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yürüyüşe geçti.

Kaynak: Sözcü