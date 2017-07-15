Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğradı

Darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halidemir'in kabri hain girişimin birinci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan kabrini ziyaret için ülkenin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, gözyaşı döküp dua ediyor.

Konya'dan ziyarete gelen Mehmet Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir için Konya'dan ailesi ile Çukurkuya'ya geldiklerini belirterek, "O bizim gururumuz, üzerimizde bir yük vardı, onu buraya bırakmak için geldik. Bizim vatanımızı bu çocuk kurtardı." dedi.

Fransa'da yaşayan Davut Çavdar da (37) tatil için geldiği memleketinde Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçen yıl tatillerinin 15 Temmuz'la aynı güne denk geldiğini, darbe girişimi olduğunu duymalarına rağmen hiç tereddüt etmeden Fransa'dan Türkiye'ye doğru hareket ettiklerini anlatan Çavdar, "Kardeşimi ziyarete geldik, vatanımızı kurtardı. Burada olduğumuz sürece her zaman geliyoruz. Biz ona borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Adil Acarlıoğlu ise Kilis'ten özellikle Ömer Halisdemir'i ziyaret için geldiklerini dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir gün. Bu yüce kahramanlar olmasaydı ülkemiz işgale uğrayacaktı. Allah, Halisdemir gibi şehitlerimizden gazilerimizden razı olsun. 15 Temmuz'un en büyük şehidi Ömer, bir numaralı kahraman da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan darbenin üzerine gitti. Darbenin en yoğun olduğu İstanbul'a indi, kaçmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehidimiz için geldik"

"Biz ondan razı olduk, Allah da ondan razı olsun" diyen 60 yaşındaki Hediye Sert ise "Yattığı yer nur olsun. Sırf şehidimiz için geldik. Yüzümüzün akı oldu. Böyle zamanlarda gelinmez de ne zaman gelinir. Beni de çağırsalar ben de aynı şeyi yapardım, oralara yakın olsak biz de giderdik." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan ailesiyle gelen 8 yaşındaki Sara Çıplak da tarlalarda çalışmak için geldikleri Niğde'de Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Ömer Halisdemir'in bir kahraman olduğunu belirten Çıplak, "Ömer Halisdemir bizi hep korudu anamız, babamız oldu. Onu çok seviyoruz, onunla gurur duyuyoruz." dedi.