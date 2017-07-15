Teröristlerin kaçırdığı baba ve oğlunun cesetleri bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba ve oğlunun cesetleri Hazro ilçesinde bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında yaşayan baba Ömer ile oğlu Musa Mazlum, akşam saatlerinde evlerinde bulundukları sırada teröristler tarafından kaçırıldı.Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince baba ve oğlunun bulunması, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalışmalar sonucu baba ve oğlunun cesedi Hazro ilçesinin Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bulundu. Ayrıca teröristlerin daha önce aileyi tehdit ettiği de öğrenildi.