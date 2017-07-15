15 Temmuz şehitleri için Balkanlarda dualar okundu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova'da dualarla anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Gazi Hüsrev Bey Camii'nde dün akşam namazı sonrası mevlit programı düzenlendi.

Saraybosna Başimamı Ferid Dautovic, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin, Bosna Hersek için de önemli olduğunu vurguladı.Türk halkının bundan tam bir yıl önce darbe yapmak isteyenlere karşı galip gelmesinin Boşnaklar için önemine değinen Dautovic, "Müslüman bir kimliği olmayan Türkiye, bizim bildiğimiz ve tanıdığımız Türkiye değil. Bize İslam'ı Türkler, Fatih Sultan Mehmed getirdi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eski günlerine döndü." dedi.

Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı'nın dua ettirdiği, salavat ve ilahilerin de okunduğu program sonrası katılımcılara cami avlusunda lokum ikram edildi.

Kosovalılar darbe girişimi gecesi sabaha kadar gözyaşı döktü

Kosova'nın Prizren şehrinde ise Prizren İslam Birliği ve Türkiye Diyaneti Vakfı Kosova Koordinatörlüğü tarafından Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okunarak, Hatim Duası yapıldı. Camiyi dolduran Prizrenliler, 15 Temmuz'da şehit edilen vatandaşlar için dua etti.

Prizren Müftüsü Besim Berisha, programdaki konuşmasında, 15 Temmuz'da darbe girişiminin gerçekleştiği gece Kosovalıların sabaha kadar Türkiye için dua ederek namaz kıldığını, Türk halkıyla beraber gözyaşı döktüğünü hatırlattı.

O gece halkın iradesinin kazandığını dile getiren Berisha, "Tüm İslam dünyasının tek umudu olan Türkiye düşmesin diye dualarda buluştuk. Bu şunu gösteriyor; halkın duası ve direnişi her şeyin üstündedir." diye konuştu.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türk milletvekilleri Fikrim Damka, Müferra Şinik, Müftü Besim Berisha, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve onlarca vatandaş, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna kadar yürüyerek binanın önüne şehitler anısına çelenk bıraktı.